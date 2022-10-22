‘İran’daki protestolarda 12 bin 500 kişi gözaltına alındı, 250 kişi öldü’

HABER MERKEZİ

Norveç’te faaliyet gösteren İran İnsan Hakları Merkezi (HRANA), protestoların başından bu yana müdahalelere dair veriler paylaşıyor.

HRANA, sadece Tahran bölgesinde 3 bin kişinin gözaltına alındığını aktardı. Bu sayının 200'ünü üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ve 835 kişinin Tahran'da hala cezaevinde olduğu aktarıldı.

Öte yandan Britanya merkezli The Guardian gazetesi, 12 bin 500 kişinin gözaltına alındığını ve sayının bir tahmin olmasının olası olduğunu yazdı.

Gazete, İran yönetiminin resmi verileri açıklamadığını ve internetin ülkede büyük oranda kısıtlandığını vurguladı.

The Guardian, insan hakları kuruluşlarının verilerini kaynak göstererek, söz konusu protestolarda yaklaşık 250 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ayrıca İranlı insan hakları grupları, yetkililerin özellikle tutuklamaları haberleştiren gazetecileri hedef aldığını belirtti. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na göre şu ana kadar 24 gazeteci tutuklandı. Sınır Tanımayan Gazeteciler ise bu sayının 30 olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selâmi, cuma günü kuvvetlerinin son eylemleri bastırmakta olduğunu belirterek, "Ayaklanma son anlarını yaşıyor" demişti

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler ise devam ediyor.