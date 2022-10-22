Motorine indirim geldi

HABER MERKEZİ

Gece yarısı itibariyle motorin grubunda 1 lira 7 kuruşluk bir indirim uygulandı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,32 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20,63 liradan satılıyor.

Motorine iki hafta önce yapılan dört zamla beş gün içerisinde toplam yüzde 23,4 zam gelmişti. Bu zamlarla eylül sonunda litresi 23,12 lira düzeyinde olan motorinin litre fiyatı 28,53 liraya kadar çıkmıştı.

Daha sonraysa fiyatlara 1,14 liralık bir indirim gelmişti.