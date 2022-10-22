Kerkük’te DAİŞ’e bombardıman

KERKÜK (K24)

Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Irak savaş uçaklarının Kerkük sınırlarındaki bir DAİŞ sığınağını tespit ederek bombaladığını söyledi.

Yahya Resul, bombardımanın, askeri istihbarat ve Kerkük Operasyonlar Komutanlığı’nın koordinasyonu sayesinde elde edilen istihbarat sayesinde düzenlendiğini belirtti.

2014 yılında Suriye’den Irak’a geçerek ülkenin en büyük ikinci kenti olan Musul’u işgal eden DAİŞ, Irak’ın güney vilayetlerinde de birçok bölgeyi ele geçirdi. Uluslararası Koalisyon, Peşmerge Güçleri ve Irak ordusunun ortak operasyonlarıyla DAİŞ’in elindeki tüm bölgeler geri alınsa da örgüt uyuyan hücreleri vasıtasıyla saldırılarını sürdürüyor.

Kürdistan Bölgesi yetkilileri sık sık DAİŞ’in bölge için tehdit oluşturmaya devam ettiği konusunda uyarılarda bulunuyor.