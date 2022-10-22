‘Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi için Uluslararası Koalisyon’la plan hazırlandı’

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, “Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi ve düzenlemelerle ilgili Uluslararası Koalisyon’la plan hazırladık. 70 ve 80 Birlikleri Peşmerge Bakanlığı çatısı altına girmek için hazırlık yapıyor” dedi.

“Peşmerge Güçleri’nin birleşmesi, Koalisyon’un, Kürdistan Bölgesi’ne daha fazla destek sağlaması için teşvik ediyor” diyen Serbest Lezgin, “Hazırlanan plana göre önümüzdeki dört yıl içinde tüm Peşmerge Güçleri, Peşmerge Bakanlığı çatısı altında birleşecek” diye konuştu.

Koalisyon ekipleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Lezgin, “Koalisyon güçleri danışma ve eğitimde Peşmergelere destek vermeye devam ediyor. Ayrıca Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecinde başat role sahipler” ifadelerini kullandı.

Peşmerge ile Irak ordusu arasında ortak iki tugay kurulmasıyla ilgili ise Serbest Lezgin şunları söyledi:

“Maalesef bu konu çok uzun sürdü. Bu daha çok Irak’ın durumuyla ilgili. Taraflar şu an yeni hükümeti kurmakla ilgileniyor. Yeni Irak hükümetinin bu iki tugayla ilgili çözüm konusunda ciddi çalışma yürütmesini umuyoruz. İlk yapılacak iş de bu güçlerin bütçe ve maaşlarının temin edilmesidir. Bu iki tugayın göreve başlaması, DAİŞ’in sınır bölgelerindeki hareketliliğini önlenmesinde önemli bir faktör olacak.”