Tarih

Dersim’deki kale Urartulara ait izler barındırıyor

Dersim'in Mazgirt ilçesindeki Kale Köyü Kalesi, milattan önce 9 ve 6. yüzyıllarda hüküm sürmüş Urartulara ait izler barındırıyor.
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kürdistan Dersim Mazgirt Urartu Kale

HABER MERKEZİ

Mazgirt ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kale köyünde tepelik alana kurulan tarihi kale, turistik açıdan kente canlılık katıyor.

Kalenin üst kısımlarda duvara işlenmiş çivi yazısı ve süslemeler, kaya mezarları, merdiven kalıntıları ve oyularak yapılan 3 oda yer alırken tabanında ise yaklaşık 30 metrelik dehliz bulunuyor.

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Yılın belirli dönemlerinde bölgeye gelen ziyaretçiler kalede gezinti yaparak fotoğraf çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, AA’ya yaptığı açıklamada, Kale köyündeki kalenin milattan önce 7'nci yüzyıla tarihlendiğini söyledi.

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Kalenin Urartular döneminden izler taşıdığını ifade eden Ulaşoğlu, "Kalemizde merdivenler, sarnıç ve kaya mezarları gibi yapılara rastlamaktayız. Özellikle haziran ve ekim ayı aralığında kale ve çevresi turistler tarafından sıkça ziyaret ediliyor. İlimiz genelinde 150 tescilli varlığın 25'i Mazgirt'te yer alıyor" dedi.

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Ulaşoğlu, kentin tarihi ve kültürel varlıklarını tanıtmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

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Kale köyünde yaşayan Rıza Gündoğdu da il merkezi ve çevre ilçelerden kaleye ziyaretçilerin gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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