Politika

BM: Ukrayna’da işlenen savaş suçlarını tespit ettik

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Rusya - Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da savaş suçları ve insan hakları ihlallerinin işlendiği sonucuna varmak için “makul gerekçeler” bulduklarını bildirdi.
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dünya BM Komisyon Rapor Savaş suçu Ukrayna Rusya Rus birlikleri

HABER MERKEZİ

BM siyasi işler şefi Rosemary Di Carlo, Güvenlik Konseyi'ne, Ukrayna Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun raporunu bu hafta Genel Kurul'a sunduğunu ve tespit edilen ihlallerin büyük çoğunluğundan Rus birliklerinin sorumlu bulunduğunu söyledi.

Raporda, Ukrayna kuvvetlerinin bazı durumlarda uluslararası insani yasaları ihlal ettiğinin tespit edildiği de bildirildi.

Komisyon, Rus silahlı kuvvetleri tarafından saldırı altındaki bölgelerde işlenen yargısız infaz, yasadışı alıkoyma, işkence, kötü muamele, tecavüz ve diğer cinsel şiddet olaylarını belgeledi.

Di Carlo, Ukrayna'da 397'si çocuk olmak üzere 6 binden fazla sivilin öldürüldüğünü, toplam 9 bin 634 kişinin yaralandığını belirterek, "Gerçek rakamlar muhtemelen çok daha yüksek" dedi.

Rusya'nın Ukrayna genelindeki son saldırılarının ardından kritik enerji altyapısının yok edilmesiyle ilgili "ciddi endişelerini" dile getiren Di Carlo, "Bu saldırıların yol açtığı yoksunluk, yükselen gaz ve kömür fiyatlarıyla birleştiğinde, bu kış milyonlarca sivili aşırı zorluklara ve hatta yaşamı tehdit eden koşullara maruz kalmakla tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna hükümetine göre, 10 Ekim'den bu yana Kiev, Dnipro, Lviv, Kharkiv ve Sumi bölgelerinde enerji tesislerinin yaklaşık yüzde 30'u saldırılarda vuruldu.

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