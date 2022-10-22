Politika

Duhok’ta yaşayan Afrinli Ezidi aile: Burası da bizim ama evimize dönmek istiyoruz

Duhok’un Şexan ilçesine yerleşen Rojava’nın Afrin kentinden olan Ezidi Kürt aile, bir gün topraklarına dönmeyi umuyor.
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kürdistan Rojava Afrin Şexan Duhok Ezidi Kürtler

DUHOK (K24)

Silahlı grupların Afrin’i işgal etmesinin ardından Duhok’un Şexan ilçesine yerleşen Kürt Ezidi aile, tıpkı Rojava’da yaptıkları gibi zeytincilik işini sürdürüyor.

K24’e konuşan aile üyelerinden biri, “Bizim için (bunları dile getirmek) çok ağır. Mal mülkümüzün ne hale getirildiğini görüyoruz. Aile büyüklerimiz yıllarca bu işte alın teri döktü, bu işi bize bıraktı ama en sonunda çete ve düşmanlar mallarımıza el koydu” dedi.

“Malımızı mülkümüzü götüren Araplar eskiden elimizin altında çalışıyordu” diyen Kürt Ezidi, “Eskiden zeytin bahçelerimizde çalışıyorlardı, bugün her şeyimizi aldılar. Bugün mülteci durumuna düştük ve bize hiçbir şey kalmadı. Allah onlardan hakkımızı alacak” şeklinde konuştu.

Yaşadıkları trajediyi gözyaşları içinde anlatan aile üyelerinden Mam İso da bir gün evlerine, topraklarına dönmeyi, Afrin’de eski günlerini yaşamayı umut ediyor:

“Biz yerimizi bırakıp buraya gelmeden önce çok rahattık. Bizde, ‘Şam şekerdir, ama memleket daha tatlı’ diye bir ifade vardı. Rızkımız iyiydi, evlerimizde, zeytin bahçelerimizde işimiz vardı. Burası da (Duhok) bizim ülkemiz, dilimiz, kökümüz ve burada rahatız ama evimiz gibi değil.”

Rojava’nın Afrin kenti, 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçtiğinde çok fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

Eldeki verilere göre 4 yıl içinde yarım milyondan fazla Kürt Afrin’i terk etmek zorunda kaldı ve 25’ten fazla Ezidi köyü boşaltıldı.

Silahlı gruplar ise boşaltılan köylerdeki yüzlerce zeytinliği ele geçirdi.

 

 

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