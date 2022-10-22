Politika

İtalya’da aşırı sağcı hükümet göreve başladı

İtalya'da 68'inci hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve bakanları, yemin ederek görevlerine başladı.
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Başbakan Giorgia Meloni yemin etti (Foto: AFP)
Başbakan Giorgia Meloni yemin etti (Foto: AFP)
avrupa İtalya Giorgia Meloni

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de düzenlenen törende, Başbakan Giorgia Meloni ve lideri olduğu sağ koalisyonun 24 bakanı, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın huzurunda tek tek yemin etti.

Yemin töreninin son bölümünde Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Meloni ve kabinedeki bakanlarla aile fotoğrafı çektirdi.

Bu arada, Başbakan Meloni'nin başbakanlık sarayı Chigi'de yarın yapılacak devir teslim töreniyle görevi selefi Mario Draghi'den devralacağı bildirildi.

İtalya'da gelenek olduğu üzere yeni kurulan hükümetin başbakanı, başbakanlığa geliyor ve önceki başbakandan bakanlar kurulunun ilk toplantısı için bakanları çağırmayı sağlayan zili devralıyor.

Sembolik devir teslim sonrasında yeni Başbakan Meloni'nin ilk bakanlar kurulu toplantısını yapması bekleniyor.

Meloni hükümetinin, gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde güven oylamasından geçmesi öngörülüyor. Sağ koalisyon hükümeti, çift kanatlı parlamentoda onay alırsa resmen işbaşı yapacak.

Ülkede 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan Meloni liderliğindeki sağ ittifak, parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu elde etmişti.

İtalya hükümet kabinesi
İtalya hükümet kabinesi
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