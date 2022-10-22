İran, Irak ve Kürdistan Bölgesi için vize şartını kaldırıyor

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Kürdistan Bölgesi ve Irak’tan vatandaşların yarından itibaren vizesiz bir şekilde İran’a gidebileceği belirtildi.

K24’e konuşan Haci Omeran Uluslararası Sınır Kapısı İkamet ve Pasaport Müdürü Salar Tahsin, “Turistler Pazar gününden itibaren İran'a vizesiz seyahat edebilecek” dedi.

Tahsin, Kürdistan Bölgesi ve Irak'tan gidecek olan turistlerin İran'ı vizesiz ziyaret edebilmeleri için aşı kartları veya test sonuçlarını getirmeleri gerektiğini söyledi.

Her turistin en az altı aylık geçerli bir pasaportu olması gerektiğini bildiren Tahsin, pasaport süresinin dolmasına altı aydan az bir süre kalmışsa seyahate izin verilmeyeceğini ifade etti.