Kerkük Havalimanı’nın ilk dış hatlar uçuşunda ihlaller kaydedildi

KERKÜK (K24)

Kerkük’ten Suudi Arabistan’ın Medine kentine gerçekleştirilen ilk dış hatlar uçuşunda çok sayıda ihlal görüldüğü ve Irak Havayolları’nın Medine-i Munevvere Havalimanı tarafından uyarıldığı belirtildi.

K24’ün ulaştığı resmi belgeye göre, Medine-i Munevvere Havalimanı yönetimi, Irak Havayolları'na Kerkük Havalimanı'na yapılan ilk uçuşta işlenen birçok ihlal hakkında bilgi verdi.

Edinilen resmi belgeye göre ihlaller şöyle sıralandı:

-Uçuşun havalimanındaki otomatik kalkış sistemine bağlanmaması ve verilerin (yolcu, uçuş ekibi, pasaport ve yolcu güvenlik merkezi) kaydedilip havalimanına iletilmemesi.

-Bağdat ve Kerkük arasındaki bir değişiklik nedeniyle Medine-i Munevvere Havaalanı’ndan uçuşun olmaması.

Açıklamada, havayolunun ihlalinin mali cezalarla sonuçlanacağı kaydedilirken, “Kerkük Havaalanı’ndan Suudi Arabistan Krallığı havalimanlarına yapılacak başka bir uçuştan önce ilgili makamların uçuşlarının otomatik kalkış sistemine bağlayacağını umuyoruz” denildi.

Irak Havayolları'nın Cidde ve Medine istasyonlarının başkanı Hamid Haşim tarafından imzalanan ihlaller mektubunda, “Medine-i Munevvere Havalimanı'nın ilgili yetkilileri ile birlikte havayoluna ceza vermemeye çalışacağız” ifadelerine yer verildi.