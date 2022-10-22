Politika

Kerkük Havalimanı’nın ilk dış hatlar uçuşunda ihlaller kaydedildi

Kerkük Uluslararası Havalimanı’ndan ilk dış hatlar uçuşunda ihlallerin kaydedildiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kerkük Havalimanı Medine Irak Havayolları

KERKÜK (K24)

Kerkük’ten Suudi Arabistan’ın Medine kentine gerçekleştirilen ilk dış hatlar uçuşunda çok sayıda ihlal görüldüğü ve Irak Havayolları’nın Medine-i Munevvere Havalimanı tarafından uyarıldığı belirtildi.

K24’ün ulaştığı resmi belgeye göre, Medine-i Munevvere Havalimanı yönetimi, Irak Havayolları'na Kerkük Havalimanı'na yapılan ilk uçuşta işlenen birçok ihlal hakkında bilgi verdi.

Edinilen resmi belgeye göre ihlaller şöyle sıralandı:

-Uçuşun havalimanındaki otomatik kalkış sistemine bağlanmaması ve verilerin (yolcu, uçuş ekibi, pasaport ve yolcu güvenlik merkezi) kaydedilip havalimanına iletilmemesi.

-Bağdat ve Kerkük arasındaki bir değişiklik nedeniyle Medine-i Munevvere Havaalanı’ndan uçuşun olmaması.

Açıklamada, havayolunun ihlalinin mali cezalarla sonuçlanacağı kaydedilirken, “Kerkük Havaalanı’ndan Suudi Arabistan Krallığı havalimanlarına yapılacak başka bir uçuştan önce ilgili makamların uçuşlarının otomatik kalkış sistemine bağlayacağını umuyoruz” denildi.

Irak Havayolları'nın Cidde ve Medine istasyonlarının başkanı Hamid Haşim tarafından imzalanan ihlaller mektubunda, “Medine-i Munevvere Havalimanı'nın ilgili yetkilileri ile birlikte havayoluna ceza vermemeye çalışacağız” ifadelerine yer verildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv