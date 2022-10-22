Rusya'dan Kherson halkına çağrı: Bölgeyi terk edin

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Ukrayna ordusunun, Rus kontrolü altındaki Kherson bölgesine taarruzları nedeniyle bölgedeki tansiyon yükselirken, 2 gündür kentin boşaltılması için aralıksız çalışmalar sürüyor.

Kherson bölge yönetimi ise son yaptığı çağrı ile vatandaşlardan Kherson bölgesini terk etmesini istedi.

Rus kontrolündeki bölge yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Kherson'un tüm sivilleri bölgeyi terk etmeli. Kherson bölge sakinleri, sivil idarenin tüm alt bölümleri ve kurum temsilcileri Dnipyer'in sol yakasına geçmelidir. Cephedeki gerginliğin tırmanması, bombardıman tehlikesi ve terör saldırıları nedeniyle derhal şehri terk ederek, Dnipyer'in sol yakasına geçilmelidir. Kendinizin ve ailenizin güvenliğine önem gösterin" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Kherson bölgesindeki çatışmalar artarken, Ukrayna dün yaptığı açıklamada bölgedeki 88 yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurmuştu.