Kars ve Adıyaman’da trafik kazaları: 1 ölü, 24 yaralı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Bayram Ebili idaresindeki midibüsle karşı şeritten gelen Haver Satır yönetimindeki tır, Karakurt viyadüğünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 14 kişi yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce midibüsten çıkartılan yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda temizleme çalışması yaptı.

ADIYAMAN'DA 1 ÖLÜ, 10 YARALI

Adıyaman'da ise 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Ş.B. idaresindeki araç, H.T. yönetimindeki araç ve K. E'nin kullandığı araç, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki 11 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap Tören, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.