Politika

Eski CIA şefi Petraeus: ABD, Ukrayna'daki çatışmaya dahil olabilir

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski direktörü David Petraeus, ABD liderliğindeki güçlerin Ukrayna'daki çatışmaya dahil olabileceğini söyledi.
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David Petraeus
David Petraeus
ABD David Petraeus CIA Ukrayna NATO

HABER MERKEZİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski direktörü David Petraeus, ABD liderliğindeki güçlerin Ukrayna'daki çatışmaya dahil olabileceğini söyledi.

Fransa'da yayınlanan haftalık L'Express gazetesine mülakat veren Patraeus, "NATO için kırmızı çizginin, ittifak anlaşmasının 5. maddesi doğrultusunda, yani bir NATO üyesi ülkeye saldırı olması durumunda, toplu öz savunma yükümlülükleriyle doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi.

Patraeus, Rusya'nın aktif eylemlerinin devamı halinde ABD ve beraberindeki ülkelerin 'şu veya bu şekilde tepki gösterebileceğini', ancak yanıtın NATO şemsiyesi altında değil, Washington liderliğindeki çok uluslu güçlerle verilebileceğini kaydetti.

 

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