Suriye’deki ABD üssüne füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Deyrizor’da ABD üssüne füze saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

SOHR, Suriye’nin kuzeydoğusundaki El Omer petrol sahasına 5 füzenin düştüğünü duyurdu.

Füzelerin El Omer petrol sahasındaki ABD askeri üssünü hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu üs, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un Rojava ve Suriye’deki en büyük üssü olarak kabul ediliyor.

El Omer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne daha önce de saldırılar gerçekleştirilmişti.