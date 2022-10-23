Politika

Çin’de Mao'dan sonra bir ilk: Şi Cinping 3. kez seçildi

Şi Cinping, Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçilerek, Mao'dan sonra iktidarını üçüncü döneme taşıyan ilk lider oldu.
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Şi Cinping
Şi Cinping
dünya Şi Cinping Çin mao Çin Komünist Partisi

HABER MERKEZİ

Çin Komünist Partisi’nin bir hafta süren kongresi sona erdi.

Kongrenin ardından oluşturulan, yeni yönetim ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Şi Cinping, Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçildi.

Çin’i 5 yıl boyunca yönetecek isimler ilk kez sahneye çıktı. 7 kişilik yeni daimi politbüro basınla tanışma programı düzenledi.

Şi Cinping, Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine Mao'dan sonra üçüncü kez seçilen ilk lider oldu.

Çin Komünist Partisinin en üst yönetim organı Daimi Komite'de Genel Sekreter Şi Cinping'in yanısıra Li Çiang, Cao Lıci, Vang Huning, Li Şi, Cai Şi ve Ding Şueşiang yer aldı

Daimi politbüroda boşalan 4 koltuğa yeni atamalar yapıldı.

Şi’ye yakınlığıyla bilinen Şanghay Belediye Başkanı Li Çiang iki numaralı koltuğu aldı.

Yeni oluşturulan yönetimle Şi parti içindeki gücünü iyice pekiştirdi.

Nüfuz yarışı, Tayvan meselesi ve iklim değişikliği gibi sorunların Şi’yi yeni dönemde bekleyen önemli sorunlar arasında olduğu belirtildi.

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