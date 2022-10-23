İzmir Barosu Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşmaya saldırı

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İzmir Barosu, iki gün sürecek olan 2022-2024 Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda başladı.

Genel Kurul'da Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) adına söz alan Aryen Turan, cezaevinde bulunan eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk nezdinde hasta tutuklarının durumuna dikkat çekerek, derhal serbest bırakılmaları gerektiğini ifade söyledi.

Dayanışmacı bir baro istediklerini belirten Turan, "Tüm sorunlarımız için mücadele eden bir meslek örgütü, her açından birlikte ürettiğimiz, birlikte yönettiğimiz, sorunlarımıza birlikte çözümler aradığımız dayanışmacı bir baro istiyoruz. Tüm demokratik hak ve özgürlükleri askıya alan, keyfiyeti ve hukuksuzluğu her alanda bir yönetim biçimi olarak uygulayan, toplumsal alanın tamamında yarattığı düşmanlık iklimiyle varlığını sürdürmeye çalışan bir siyasi iktidara karşı mesleğimizi ve geleceğimizi cesaretle savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Turan, "Son olarak HDP İzmir İl Binasında katledilen kadın arkadaşımız Deniz Poyraz’ı, İran'da polis işkencesinde katledilen Jina Emini'yi saygıyla anıyoruz. Onların eşit ve özgür yaşam ideallerine sonuna dek sahip çıkacağımıza söz veriyor. Özel olarak kadını ve farklı cinsel yönelimleri ezen erkek egemen kapitalist sisteme karşı yüksek sesle bir kez daha 'Jin, jiyan, azadî' (Kadın, yaşam, özgürlük) diyoruz" diyerek konuşmasına son verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Aryen Turan'ın konuşmasını Kürtçe sloganla bitirmesinin ardından bir grup avukatın yuhalamaya başladığı, başka bir grup avukatın da "Jin, jiyan, azadî" sloganlarıyla destek verdiği ve gerginlik yaşandığı görüldü.

ÖHD İZMİR ŞUBESİ: TURAN HAKARETE UĞRADI, TEHDİT EDİLDİ

Yazılı açıklama yapan ÖHD İzmir Şubesi, Aryen Turan'ın konuşması sırasında bir grubun hakaret ve tehditlerine maruz kaldığı belirtildi.

Kürsüden inen Turan'a fiziksel saldırı girişiminde bulunulduğu da ifade edilen açıklamada, "Konuşmasının sonunda attığı 'Jin, jiyan, azadî' sloganının ardından aynı grup ayağa kalkarak fiziksel saldırıya yeltenmiştir. Jina Amini'nin katledilmesiyle tüm dünya kadınları tarafından haykırılan 'Jin, jiyan, azadî' sloganına tahammül edemeyenlerin İran Molla Rejimi zihniyetinden hiçbir farkı yoktur. Bizler özgürlükçü hukukçular olarak bu kadın düşmanı, faşist zihniyetle mücadele etmekten geri durmayacağız" denildi.

ÖHD İstanbul Şubesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Derneğimiz üyesi Aryen Turan’a, Kürtçe konuştuğu için yapılan faşist saldırıyı kınıyoruz. Bizler özgürlükçü hukukçular olarak bu kadın düşmanı, faşist zihniyetle mücadele etmekten geri durmayacağız. Bir kez de buradan söylüyoruz; inadına Jin Jiyan Azadî" ifadelerine yer verildi.