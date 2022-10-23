Kılıçdaroğlu’ndan CHP'li belediye başkanlarına: Telefonlarınız dinleniyor

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Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas’taki Çalıştay'da başkanlara sosyal yardımlarla ilgili önerilerde bulunarak, “Yoksullara pozitif ayrımcılık yapın. Emeklilere, yoksullara, engellilere büyük özen gösterin. Hiçbirinin aç kalmasına izin vermeyin” talimatını verdiği belirtildi.

CHP lideri ayrıca, başkanları telefonlarının dinlendiğine yönelik uyardığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun partisinin belediye başkanlarını toplantısında “Telefonlarınız dinleniyor. Ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullandığı aktarıldı.