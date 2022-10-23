‘Boris Johnson başbakanlık yarışına girecek’

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Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton Harris, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başbakanlık yarışına gireceğini söyledi.

6 Eylül'de göreve gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.

Muhafazakar Parti'nin yeni liderini 28 Ekim'de seçmesi beklenirken, eski başbakan Johnson'ın adaylığıyla yetkili bir isimden açıklama geldi.

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton Harris, Sky News'e verdiği demeçte, "Boris Johnson, Liz Truss'ın yerini almak için yarışa girecek. Johnson milletvekillerinden yeterli desteği alıyor, 100 oy barajını geçti" ifadelerini kullandı.

Johnson'ın dün sabah, seyahatini yarıda keserek İngiltere'ye geri dönmesi, yetkililer ile görüşeceği ve aday olacağı şeklinde yorumlanmıştı.

TRUSS'IN İSTİFASI

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından 5 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss, piyasaları sarsan tartışmalı ekonomi politikasından geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Truss, 20 Ekim'de istifasını Kral'a sunduğunu açıklamış ve 44 gün sonra görevi bırakmıştı. Truss halefi seçilene kadar görevde kalacağını da ifade etmişti.