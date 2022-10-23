Politika

Zelenskiy: Elektrik kullanımında daha dikkatli olmalıyız

Zelenskiy, Rusya’nın hedeflediğinin Ukrayna'nın enerji altyapısı olduğunu belirterek, halkına elektrik kullanımı konusunda daha dikkatli olunması gerektiğinin çağrısında bulundu.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Enerji

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın son bir haftada düzenlediği saldırıların enerji altyapısına yönelik olduğunu belirtti.

Zelenskiy, “Teröristlerin asıl hedefi enerji. Bu nedenle bilinçli olarak elektrik tüketimi konusunda lütfen eskisinden daha dikkatli olun. Devletimizin enerji endüstrisinin istikrarı, Ukrayna'nın her şehrine ve bölgesine bağlı” dedi.

Sabah ve akşamları elektrik kullanımının yoğunluğuna dikkat çeken Zelenski, “Özellikle sabah ve akşam yoğun tüketim saatlerinde lütfen çok fazla elektrik kullanan cihazların kullanımını sınırlayın” dedi.

“BİZİ DURDURAMAYACAKLAR”

Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarının Ukrayna ordusunu durduramayacağını belirterek şunları söyledi:

“Şunu vurgulamak istiyorum; teröristlerin saldırıları ordumuzu durduramaz. Rus propagandacıları, altyapımıza ve insanlara yönelik bu terörün ordumuzun aktif eylemlerini bir şekilde yavaşlatabileceğini veya savunmamız için bazı zorluklar yaratabileceğini söylerken yalan söylüyorlar. Ukraynalılar birleşti ve Rusya'nın bu savaşı kazanma şansının olmadığını kesin olarak biliyorlar. Savunma güçlerimiz, ülkeyi savunmak için ihtiyaç duydukları her şeyi alıyor ve her gün ileriye doğru ilerliyor.”

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