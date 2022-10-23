Erdoğan Diyarbakır’da HDP’ye yüklendi: Bunlar Kürt değil

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Burada yaptığı açıklamada HDP ve Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş'a yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

“Bunların adı Kürt. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimi kaçıranlar bunlar değil mi? Öyleyse işte 7 ay var. 7 sonra yapılacak seçimlerde bütün bunların hesabını sormaya var mıyız. Yasin Börü evladımızı şehit eden alçaklar bunlar değil mi? İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerimiz soracak.

Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Edirne'de olan zatın Kürtlükle alakası mı var? O adam Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Onun eş başkanı da Kürt kardeşlerimi sömürüyor. İnanıyorum buna izin vermeyeceksiniz.”

DİYARBAKIR'A 5570 KONUT, 450 SANAYİ SİTESİ

“Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

Türkiye'yi büyütüyoruz derken güvenliği ile huzuru ile işiyle, vizyonuyla velhasıl her şeyi ile büyütüyoruz. Biz bugüne kadar Diyarbakır'ı 57 milyon liralık kamu yatırımı ile her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Batı'ya ne yaptıysak Doğu'ya, Güneydoğu'ya da onu yaptık. İnşası süren Kayapınar Şehir Hastanemizi de ihalesini hızla yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız. Sporda ülkemizin en modern statlarından birini Diyarbakır'a kazandırdık. Son kampanyamızla Diyarbakır'a 5570 konut, 450 sanayi sitesi ve 30 bin konutluk arsa daha kazandıracağız. Kura neticesinde arsaları kim kazanırsa onlar alacak. Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Ulaştırmada 44 km'lik bölünmüş yol uzunluğunu 456 km'ye çıkardık.”

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