Müzik

Taylor Swift yeni albümüyle rekor kırdı

Taylor Swift'in yeni albümü 'Midnights', Spotify'da Drake'in rekorunu geçti.
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dünya Taylor Swift yeni albüm rekor

HABER MERKEZİ                                                                                                                 

Taylor Swift yeni albümüyle rekor kırdı. So albümü 'Midnights' ile Spotify'da Drake'i geçti.

Spotify, cuma günkü açıklamasında Swift'in Midnights' albümünün, çıktığı ilk günde en çok dinlenen albüm olarak platform tarihinde rekor kırdığını belirtti.

Spotify, Swift'in albüm kapağı görselini paylaşarak 32 yaşındaki şarkıcının rekor kırdığını duyurdu ve sanatçıyı tebrik etti. Platformun resmi Twitter hesabında, “22 Ekim’de saat gece yarısını bile vuramadan Taylor Swift, Spotify tarihinde bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu kırdı. Tebrikler” notu yer aldı. Ancak platform, albümün kaç kez dinlendiğine dair verileri paylaşmadı.

Amerikalı şarkıcı Swift de Spotify'ın duyurusunu Twitter hesabında paylaşarak, "Böylesine akıl almaz bir şey yaptınız; ben nasıl bu şansı yakaladım? Az önce ne oldu?" dedi.

Swift, 10'uncu stüdyo albümünü "Bu, gece yarısında yazılmış, korkulara ve tatlı rüyalara uğrayan bir yolculuğun eseri" diye tanıtmıştı.

Sanatçının, yeni albümünde, son iki albümü Folklore ve Evermore’un samimi indie şarkı yazarlığından çıkıp elektronika, synth-pop ve hatta bazen hip hop’tan etkilenen ritimlere yöneldiği görüldü. Swift, bir kez daha albümün çoğunluğunu rock grubu Bleachers’ın solisti Jack Antonoff ile yazdı.

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