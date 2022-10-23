Spor

Dalkurd kritik maçta farklı yenildi

İsveç Superettan Ligi’nde zor günler geçiren Dalkurd, deplasmanda Vasteras’a 4-1 mağlup oldu.
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avrupa Vasteras SK FK Dalkurd Superettan

HABER MERKEZİ

İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) küme düşme hattında bulunan Kürt takımı Dalkurd, ligin 28’inci haftasında Vasteras SK FK’ya konuk oldu.

44’üncü dakikada ev sahibi ekip Frederic Nsabiyumva’nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın 57’nci dakikasında Viktor Granat attığı golle Vasteras adına farkı ikiye çıkardı. Bu golden iki dakika sonra Max Larsson, ev sahibini 3-0 öne geçirdi.

Dalkurd’dan Peşeng Abdulla’nın 66’ncı kaydettiği golle karşılaşmada durum 3-1 oldu.

69’uncu dakikada Pedro Ribeiro, Vasteras’ı 4-1 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

25 puanla ligde son sırada yer alan Dalkurd gelecek hafta Jönköpings Södra’yı konuk edecek.

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