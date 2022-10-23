Politika

Peşmerge: Güçlerimizi örgütlemeye devam edeceğiz

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr, Peşmerge Güçleri’ni örgütlemeye devam edeceklerini söyledi.
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PESMERGE
PESMERGE
kürdistan Peşmerge Güçleri birleşme örgütlenme

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr’in, Peşmerge Güçleri 70 ve 80 Birliklerinin komutanları ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Daha önce askeri liderliğin aldığı kararı doğrultusunda gerçekleştiği belirtilen toplantıda, kurulacak iki yeni tugay ve güvenlik konularının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada askeri birlikler arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapan Korgeneral Uzeyr'in, Peşmerge Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda Peşmerge Güçleri’ni örgütlemeye ve askeri düzenlemelere devam edeceklerini belirttiği kaydedildi. 

K24’e konuşan Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, “Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi ve düzenlemelerle ilgili Uluslararası Koalisyon’la plan hazırladık. 70 ve 80 Birlikleri Peşmerge Bakanlığı çatısı altına girmek için hazırlık yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

“Peşmerge Güçleri’nin birleşmesi, Koalisyon’un, Kürdistan Bölgesi’ne daha fazla destek sağlaması için teşvik ediyor” diyen Serbest Lezgin, “Hazırlanan plana göre önümüzdeki dört yıl içinde tüm Peşmerge Güçleri, Peşmerge Bakanlığı çatısı altında birleşecek” diye konuşmuştu.

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