Irak - İran sınırında temizlenmemiş 25 milyon mayın var

ERBİL (K24)

Yeşil Irak Gözlemevi adlı çevre kuruluşu tarafından yapılan açıklamada Irak - İran savaşında karşılıklı olarak döşenen milyonlarca mayının temizlenmediği belirtildi.

Bir mayının temizlenmesinin maliyetinin 300 ile 1000 dolar arasında olduğu belirtilen açıklamada, iki ülke sınırında 25 milyon mayının temizlendiği kaydedildi.

Irak’ta 4 yabancı örgütün mayın temizleme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi topraklarında da döşenmiş mayınlar olduğu ancak Irak’ın güney illerinde daha fazla mayın olduğu bilgisine yer verildi.

22 Eylül 1980 tarihinde uzun süredir çekişme halinde olan Irak ile İran arasında savaş başladı.

Ortadoğu'yu derinden sarsan bu savaş 29 Ağustos 1988'e kadar devam etti. 1,5 milyondan fazla insan öldü.

Savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 598 sayılı kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona erdi.