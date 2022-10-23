Demirtaş’tan Erdoğan’a yanıt

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef alarak, "7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunların hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü evladımızı Diyarbakır Caddesi’nde şehit eden alçaklar bunlar değil mi? Ah, ah… İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerim Allah’ın izniyle soracaklar. Bugün bir kez daha görüyorum ki her gecenin bir sabahı olduğu gibi Diyarbakır’ın yaşadığı karanlık günler de geride kalmıştır. Şu anda Edirne Cezaevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı, yok, bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor" demişti.

Twitter’dan paylaşımda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı.

“Tek adamlığa kendisini öyle kaptırmış ki, benim ne olduğuma da kendisi karar veriyor! Sen onu bunu boş ver de Diyarbakır'a bir daha gidersen "Kim hırsız" diye bir sor. Yalnız, mitinge gidecek kardeşlerim yanlarına kıymetli eşya almasınlar. Ne olur ne olmaz.”