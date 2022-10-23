Ahmet Türk: Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, katıldığı programda Ahmet Türk ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi sırasında havaalanında Ahmet Türk ile karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydettİ.

Yerine kayyum atanan HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini aktaran Saymaz, "ABD’ye gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk ile karşılaştık. 'Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’ndan yana' dedi. Tereddütsüz dedi bunu. 'O olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.