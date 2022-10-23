Politika

Ahmet Türk: Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz

Gazeteci İsmail Saymaz, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün "Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz" dediğini aktardı.
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türkiye Ahmet Türk Kemal Kılıçdaroğlu adaylık oy

HABER MERKEZİ

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, katıldığı programda Ahmet Türk ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi sırasında havaalanında Ahmet Türk ile karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydettİ.

Yerine kayyum atanan HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini aktaran Saymaz, "ABD’ye gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk ile karşılaştık. 'Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’ndan yana' dedi. Tereddütsüz dedi bunu. 'O olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

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