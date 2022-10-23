ABD, İsrail ve Lübnan arasındaki anlaşma için tarih verdi

HABER MERKEZİ

PBS televizyonuna konuşan ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein, İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasının 27 Ekim Perşembe günü imzalanacağını belrtti.

Amos Hochstein, "Bu anlaşmayı bu perşembe imzalamayı umuyoruz" ifadesini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim aldı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.