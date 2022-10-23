Boris Johnson başbakanlık yarışından çekildi

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İngiltere'de eski Başbakan Boris Johnson, 20 Ekim'de istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışından çekildiğini açıkladı.

Johnson, 2024 genel seçimlerinde zafer kazanmak için “iyi bir konumda” bulunduğunu ifade etti.

Johnson açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Muhafazakar Parti üyeleriyle seçimlerde başarılı olma ihtimalim çok yüksek ve Cuma günü Downing Street'e geri dönebilirim. Ancak son günlerde ne yazık ki bunun yapılacak doğru şey olmayacağı sonucuna vardım. Parlamentoda birleşik bir partiniz olmadıkça etkili bir şekilde yönetemezsiniz.”

Boris Johnson, beş bakan dahil 50'yi aşkın hükümet görevlisinin istifası sonrası Temmuz'da Muhafazakar Parti'nin liderliğini bırakmıştı.

Johnson'ın ardından 1,5 ay önce başbakan seçilen Liz Truss, açıkladığı ekonomi politikalarına gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.

Liz Truss’ın baskılar sonucunda istifa karar almasından sonra gözler eski başbakan Boris Johnson’a çevrilmişti. Yeniden koltuğa oturmak için görüşmeler yaptığı ortaya çıkan Johnson’ın Karayipler’de yaptığı tatili de kısa kestiği öğrenilmişti.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın adaylığını resmen açıklamasının ardından, Johnson’ın aday olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.