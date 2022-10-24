Kerkük’te Kürtçe okula Arapça dayatması

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Kürt mahallelerinden olan Şoraw Mahallesi’nde Kürtçe eğitim veren bir okul bulunuyor. Okulda ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitim veriliyor. Kerkük Eğitim Müdürlüğü, bu okulda Arapça örgün eğitim verilmesine yönelik karar aldı. Okul yönetimi ve öğretmenler ise bu uygulamanın olumsuz sonuçlara yol açacağını belirtiyor.

Şazeman Okulu öğretmenlerinden Aşti Fars K24’e yaptığı açıklamada, “Bu okul kendi mahallemizin okulu. Okulumuzda Arapça eğitim verilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Mahallemizin görüşü alınmadan böyle bir karar verilmiştir” dedi.

Karar henüz uygulamaya konulmadı ancak Kürtçe eğitim veren kurumlar, bunun kötü bir başlangıcın habercisi olduğu görüşünde.

İlkokul Kurumları Müdürü Perwin Fatih, “Kürt mahallesinde bir Arap okulunun açılmasının mantığı nedir? Kültür, dil ve toprak konusunda müdahale kabul etmiyoruz. Şüphesiz bu kararın olumsuz sonuçları olacak” diye konuştu.

Bu yıl Kürt öğrenci sayısının arttığını belirten Perwin Fatih, üç yeni okul ve kreş açtıklarını belirtti.

16 Ekim olaylarından sonraki 5 yıl içinde Kerkük Eğitim Müdürlüğü, Kürt mahallelerinde Arapça eğitim verilen 35 okulun açılmasına izin verdi. Buna rağmen Kürtçe eğitim veren okullarda başarı oranı daha yüksek. Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin verdiği destekle Irak düzeyinde dereceye giren öğrenciler Kerküklü Kürtler oluyor.

Bu yıl Kürtçe okullara ilkokul birinci sınıf düzeyinde 11 bin öğrenci kayıt yaptırdı. Öğrencilerden bazıları Arapça eğitim gören okullardan geldi. 12’nci sınıf mezunlarının da Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki yükseköğrenim kurumlarında öğrenim görme şansı bulunuyor.