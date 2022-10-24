Irak’ta kuraklık 10 bin ailenin göç etmesine sebep oldu

ERBİL (K24)

Irak’ta dört yıldır şiddetli kuraklık yaşanıyor. Bu sebeple Irak’ın tarım ve gıda geleceği hakkında hem uluslararası hem de yerel düzeyde uyarılar yapılmaya devam ediyor.

Iraklı yetkililer iklim değişikliğinin sonuçlarını hafifletecek önlemler almazlarsa, önümüzdeki birkaç yıl içinde gıda güvenliği ciddi şekilde etkilenecek.

Bu durum Dünya Gıda Günü münasebetiyle Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Irak'taki Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından da vurgulandı.

FAO ve WFP tarafından hazırlanan ortak raporda, “Irak, Dicle ve Fırat'tan su akışının azalması, yüksek sıcaklıklar, 40 yılın en düşük seviyesi olan düşük yağışlar nedeniyle son iki yılda artan bir kuraklığa tanık oldu” denildi.

Raporda Irak'taki nehirlerin su seviyesinin yüzde 75 oranında düştüğü ve özellikle ülkenin orta ve güney kesimlerinde 10 binden fazla ailenin kuraklık ve mera eksikliği nedeniyle kırsal alanlardan şehir merkezlerine göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Irak Tarım Bakanlığı ağustos ayından yaptığı açıklamada bu yıl buğday ve arpa ekiminde büyük oranda düşüş yaşanacağını bildirmişti.