Dolar ve euroda yeni haftanın ilk rakamları

HABER MERKEZİ

Dolar/TL yeni haftaya 18,60 seviyesinin altında başladı. Dolar bankalararası piyasada 18,59 seviyesinde işlem görüyor. Kur geçen hafta 18,6150 ile rekor düzeye çıkmıştı.

Euro/TL 18,31 seviyesinde seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yaptığı toplantıda politika faizini 1,5 puan düşürerek yüzde 10,5'e çekmişti. Merkez Bankası, gelecek ayki toplantı için de indirim mesajı vererek tek hane sinyali vermişti.

FED'DEN DAHA KÜÇÜK FAİZ ARTIŞLARI BEKLENTİSİ

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda kullanılan ifadeleri bundan sonraki faiz artırımlarının daha küçük olabileceği şeklinde yorumlarken, kasım ayındaki Fed toplantısında 75 baz puan faiz artırılacağı beklentisinde henüz bir değişiklik olmadı.

Vadeli kontratlar Fed'in önümüzdeki ay 75 baz puan faiz artıracağını fiyatlarken aralık ayı için aynı boyutta bir artırıma yönelik beklentiler düştü.

Piyasalar Fed faizinin aşağı yukarı yüzde 4,87'ye yükselmesini beklerken bu tahmin, geçen haftanın başında yüzde 5 seviyesinin üzerindeydi.