Politika

Ukrayna: Rus birlikleri Kherson'dan geri çekiliyor

Ukrayna, Rusya'nın güneyde ilhak ettiği Kherson bölgesinden çekilmeye başladığını duyurdu.
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dünya Dnipro Nehri Kherson bölgesi Rus güçleri Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Ordusu Sözcüsü'nün açıklamasına göre, Rus ordusu Kherson bölgesindeki Dnipro Nehri üzerindeki mevzilerinden askerlerini geri çekiyor.

Ukrayna Ordusu Sözcüsü Natalia Humeniuk "Rusya ordusu elit subaylarını batı yakasından taşıyor, harcanabilir olanları bırakıyor. Ön cepheyi itmeye devam ediyoruz. Ancak savunma hatlarının gerisinde sıkı bir şekilde yer alıyorlar" dedi.

Bu hafta sonu Kremlin destekli liderler, sakinlere işgal altındaki Kherson şehrini tahliye etmelerini istemişti.

Rusya, Kherson'da Ukrayna'ya karşı toprak kaybetmediğini, ancak sivilleri kendi güvenlikleri için tahliye ederek doğuya kaydırdığını iddia ediyor.

Ukrayna, Rusya'yı sakinlerini zorla yerinden etmek için bir gerekçe olarak “histeri” yaratmakla suçluyor.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a komşu olan Kherson, şubat ayı sonunda başlayan savaşın ilk evrelerinde Rusların kontrolüne geçmişti.

Rusya, 23 Eylül'de Kherson’da referandum yaptırmış, daha sonra ilhak etmişti.

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