‘Putin 20 milyon askerini feda etmeye hazır’

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Rusya'nın eski BM Daimi Temsilcisi olan Boris Bondarev, savaşı kazanmanın Putin için bir hayatta kalma meselesine dönüştüğünü iddia etti.

Sky News'e konuşan Boris Bondarev, Putin'in Ukrayna ile savaşı kaybederse, bunun onun sonu olacağını düşündüğünü belirterek, "Bundan hiç şüpheniz olmasın. Putin, prensip meselesi olduğu için tüm Ukraynalıları katletmek için bu savaşı kazanmak için 10 veya 20 milyon Rus'u feda edebilir. Bu onun için siyasi bir hayatta kalma meselesi” diye konuştu.

Bununla birlikte Bondarev, Mayıs ayında savaş nedeniyle Rusya'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilciliği görevinden istifa etti. Şu anda sürgünde olduğunu belirten diplomat, Batı'yı Putin'in tehditlerini ciddiye alması konusunda uyardı.

“PUTİN'E NET BİR TAVIR KOYMALISINIZ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin'e verdiği temkinli yanıtlarla ilgili soruya yanıt veren Bondarev, "Biden bir zorbayı kışkırtmak istemediğini söylediğinde, bu ona yanlış sinyal veriyor. Bu Biden’ın Putin’den korktuğunu gösteriyor. Putin'e tansiyonu yükseltmek istiyorsa alacağına dair net bir işaret göstermelisiniz. Tehditlerinin işe yaramadığını göstermelisiniz" dedi.

Eski Rus diplomat , Putin'in nükleer tehditlerinin onu iktidardan uzaklaştırmak için başka bir neden olduğunu belirterek, “Putin ve rejimi Rusya'da iktidardayken, nükleer savaş tehdidi hiçbir yere gitmeyecek. Putin, Rusya’nın nükleer potansiyelini diğer ülkeleri istediğini yapmaya zorlamak için kullanıyor” ifadelerini kullandı.

“PUTİN ZEKİ DEĞİL, ŞANSLI”

Öte yandan, Bondarev, savaşın Rus lider için plana göre gitmediğini iddia etti. Bondarev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 240. gününde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Putin bir ya da iki hafta içinde kolayca bitebilecek olan kısa bir savaş planlıyordu. Ancak durum istediği gibi gitmedi. Şimdi ne pahasına olursa olsun kazanması gerekiyor. İktidardaki ilk 20 yılında çok şanslıydı. Putin zeki değil, sadece şanslı. Artık şansının bittiğini düşünüyorum.”