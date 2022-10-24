Rapor: ABD Türkiye'ye HTŞ’yi Afrin’den çıkarmasını aksi takdirde DSG’ye izin vereceğini iletti

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Washington Stratejik Araştırma Enstitüsü, Türkiye destekli Suriye muhalefetine bağlı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar ve Heyet Tahrir el Şam'ın Afrin'e girmesine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, ABD'nin Türkiye'den Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) Afrin'den çıkarmasını istediği yer alıyor.

ABD’nin Türkiye'yi HTŞ lideri Ebu Muhammed El Colani ve milislerini Afrin’den çıkarmaması durumunda Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kente girişine izin vermekle uyardığı bildirildi.

Raporda, HTŞ’ye bağlı güvenlik ve istihbarat birimlerinin halen Afrin'de bulunduğu kaydedildi.

HTŞ’nin Afrin’in güneybatı bölgesine girdiği, burada bulunan Cephe El-Şamiye mensuplarının ise Azez’e çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde iki taraf arasında yapılan görüşmeler sonucu Cephe El-Şamiye’nin HTŞ’nin tüm taleplerini reddetmesi nedeniyle taraflar arasında Kefer Cene köyü kırsalında çatışma çıkmıştı.

Türkiye destekli silahlı gruplara ilişkin yer verilen raporda, Bab ve Afrin’de Suriye muhalefetinin silahlı grupları arasındaki çatışmaların sebebinin uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer bazı çıkarlar olduğu kaydedildi.

Aktivist Ebu Xenum’un konuyla ilgili araştırma yaptığı gerekçesiyle El Bab’da Hamzat grubu tarafından öldürüldüğü öğrenildi.