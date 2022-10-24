KDP’nin kongre tarihi belli oldu

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 14’üncü Olağan Genel Kongresi 3 Kasım’da Duhok’ta başlayacak.

KDP teşkilatlarında seçimler Ağustos 2022’de başlamıştı. 600 bin delegenin oy kullandığı seçimlerde, büyük kongreye katılacak 800 delege belirlendi. KDP tüzüğüne göre politbüro üyeleri ile yönetim kurulu seçime tabi tutulmaksızın kongrenin doğal üyeleri oluyor. Ayrıca kongrede yüzde 25 kadın kotası uygulanıyor.

KDP’nin kongre tarihi şöyle:

1. Kongre: 16 Ağustos 1946’da Bağdat’ta Said Fehim’in evinde 70 kişinin katılımıyla gizlice yapıldı.

2. Kongre: 1951 Mart’ında Bağdat’ta Ali Hamdi’nin evinde 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

3. Kongre: 26 Ocak 1953’te Kerkük’te 35 ila 40 kişinin katılımıyla yapıldı.

4. Kongre: 4-7 Ekim 1959’da Bağdat’ta Kake Ziyad’ın evinde Mele Mustafa Barzani başkanlığında yapıldı.

5. Kongre: 1960 Mayıs’ında KDP’nin Bağdat’taki bürosunda gerçekleştirildi.

6. Kongre: 1964 Temmuz ayında Süleymaniye’nin Kaladize kasabasında yapıldı.

7. Kongre: 15 Kasım 1966’da Erbil’in Gelale kasabasında gerçekleştirildi.

8. Kongre: 1 Temmuz 1970’te Erbil’in Nawpirdan kasabasında 488 delegenin katılımıyla yapıldı.

9. Kongre: 4 Ekim 1979’da yapıldı, Mesud Barzani başkan seçildi.

10. Kongre: 2-12 Aralık 1989 tarihleri arasında 332 delegenin katılımıyla Urmiye’nin Mergewer kasabasında yapıldı.

11. Kongre: 1993 yılında başkent Erbil’de 2167 delegenin katılımıyla yapıldı.

12. Kongre: 6-14 Ekim 1999’da başkent Erbil’de 1473 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.

13. Kongre: 12 Aralık 2010’da başkent Erbil’de 1500 delegenin katılımıyla yapıldı.