Karamollaoğlu: Demirtaş Kürt müdür değil midir bilmiyorum

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'deki programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Diyarbakır’da yaptığı konuşmada cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldığı "Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Kürt değil" açıklamasını değerlendiren SP lideri Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

“Kürt müdür değil midir, bilmiyorum. Ama önemli olan fikirleri. Kendisi Kürt olmayabilir, Türk olmayabilir. Başka anlayışlara sahip olabilir. Kendisi fikren bir noktaya gelebilir, oradan mağdur gördüğü insanların derdiyle dertlenmeyi kendine vazife olarak kabul edebilir. Bunun şeceresine gidip sen kimsin ki bununla ilgileniyorsun demenin bir faydası yok. Ayrıştırıcı. Sürekli olarak 'Benden yana mısın bana karşı mısın?' Ben camiye gittiğimde yanımdaki insanın kim olduğuna bakmam. Bunu araştırmaya girmeyi de gerekli görmem. Biz çok farklı temel değerlere sahip parti mensupları olarak nasıl bir araya geleceğiz. Elbette bunun yolu asgari müştereklerde birleşmek. Birbirimizi rencide etmeden, nasıl yaşayacağınız bir arada? Bunu bulabilmek. Zaten bir arada yaşıyoruz. Ama bir ağız tadıyla yaşamak var bir de birbirimize hakaret ederek yaşamak var.”

“FAKIBABA’NIN AYRILMASI BAŞKALARINI DA TETİKLER”

Eşref Fakıbaba'nın AK Parti ve milletvekilliğinden istifasını da değerlendiren Karamollaoğlu "Fakıbaba'nın istifası çok önemli. Bizatihi farklı yapıda bir insan. Belediye başkanıyken de farklı tavırlar sergiledi. Zannediyorum ki Fakıbaba'nın ayrılması başkalarını da tetikler. İnsanlar gidişattan memnun değiller. Şahsi menfaatini gözetenler var. Seçimde bir değişiklik kaçınılmaz gibi gözüküyor. Bu da insanları endişeye sürüklüyor" ifadelerini kullandı.