Politika

CNK Sözcüsü serbest bırakıldı

CNK Sözcüsü Jiyan Timurtaş bugün çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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kürdistan Jiyan Timurtaş CNK gençleri Kürdistan Ulusal Gençliği

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Ulusal Gençliği (CNK) Sözcüsü Jiyan Timurtaş bugün serbest bırakıldı.

Timurtaş “yasadışı örgüt üyesi” suçlamasıyla 21 Ekim’de gözaltına alınmıştı.

Timurtaş’ın dosyasında gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle avukatıyla görüştürülmemişti. 

Öte yandan 26 Eylül’de Amedspor-Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açan CNK üyeleri gözaltına alınmıştı.

CNK üyesi gençler, gözaltına alındıkları günün ertesi çıktıkları mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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