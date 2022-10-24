İranlı yetkili: Kürdistan Bölgesi’yle toplantılarda çok önemli sonuçlar elde ettik

ERBİL (K24)

İran haber ajansı ILNA’ya konuşan İran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya İshak, üst düzey bir heyetin Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Safari başkanlığındaki İran heyetinin temaslarının çok önemli sonuçlar elde ettiğini vurgulayan Yahya İshak, ziyarete ilişkin ayrıntılara girmedi.

Önümüzdeki ay ay İranlı firmaların Kürdistan Bölgesi’nde iş fuarı düzenleyebileceğini dile getiren İshak, İran-Irak Ticaret Odası toplantısında, İran ile Irak arasında uluslararası ticari yardımlaşmaların daha fazla geliştirilmesini önerdiğini, bu yılın sonuna kadar iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolar bulmasını umduğunu ifade etti.

Ekonomi diplomasisinin uluslararası ilişkiler konusunda fırsatları yakalamada büyük rolü olduğunu söyleyen İshak, “Bu nedenle İran ve Irak arasındaki ticari ilişkilerinden rahatsız olabilecek ve bu ilişkiyi sabote etmek isteyecek kesimler olacaktır” şeklinde konuştu.

İran heyeti, 19 Ekim’de Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami ve çeşitli yetkililerle ayrı ayrı görüşmüştü.

Söz konusu görüşmelerde Erbil ve Tahran arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımcılara yönelik çalışmalara kolaylık sağlanması ve ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gibi konular ele alınmıştı.