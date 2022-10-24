Şaxewan Abdullah: Iraklı tüm taraflar arasında anlaşmazlık var

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Irak’taki siyasi partilerin bakanlık görevlerinde anlaşmaya varmadığını söyledi.

Irak’ta kurulması beklenen yeni hükümete ilişkin açıklamalarda bulunan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, “Irak Parlamentosu, toplanıp başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'nin kabinesini oylayacağı bir tarih belirlenmedi” dedi.

Yeni kabinedeki bakanlıklarla ilgili anlaşmazlıklar olduğunu bildiren Abdullah, “Taraflar henüz görevlerde anlaşmaya varmadı. Tüm taraflar arasında, örneğin Petrol Bakanlığı ve diğer bazı bakanlıklar konusunda anlaşmazlıklar var” ifadelerini kullandı.

Abdullah, diğer konuların tartışılmayacağını kaydederek, Devlet İdaresi Koalisyonu çerçevesinde taraflarca üzerinde anlaşmaya varıloıp imzalandığını ifade etti.

IRAK SİYASETİNDE YAŞANAN YENİ ANLAŞMAZLIKLAR

Bazı bakanlıklar hususunda Koordinasyon Çerçevesi’nde iç anlaşmazlıkların olduğu kaydediliyor.

Maliki liderliğinden Kanun Devleti Koalisyonu ile Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu arasından Petrol Bakanlığı için anlaşmazlık olduğu belirtiliyor.

Ketaib Hizbullah’a yakın Hak Hareketi ile Asaib Ehli Hak Hareketi arasında istihbarat kurumunu ele geçirmek için mücadele olduğu kaydedilirken, İmam Ali Tugayları’nın Haşdi Şabi yönetimini istediği bildiriliyor.

Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad ile Koordinasyon Çerçevesi’ndeki farklı 2 liderin İçişleri Bakanı olmak için mücadele ettiği belirtiliyor.

Iraklı siyasetçi İzzet Şabender, iktidar koalisyonundaki partilerin sallantı olduğunu ve anlaşma ihtimalini olmadığını kaydederek, “Başbakan adayı özür dileyebilir ve ülke ilk kareye dönebilir” dedi.

Sünniler arasında da bakanlıklar konusunda anlaşmazlık olduğu belirtilirken, Halbusi liderliğindeki Tekaddum Koalisyonu’nun Savunma Bakanlığı’nı istediği, Azim Koalisyonu’na da Planlama Bakanlığı’nın kararlaştırıldığı belirtildi.

Diğer Sünni güçlere ise eğitim, ticaret, haberleşme ve tarım bakanlıkları bırakıldı.

Yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Sudani’nin kabinesini yakında ançıklaması beklenmiyor.