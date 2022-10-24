Politika

ABD Büyükelçiliğinden HDP Diyarbakır İl Başkanlığına ziyaret

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden bir heyetin, HDP Diyarbakır il eş başkanlarıyla görüştüğü bildirildi.
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kürdistan ABD HDP Diyarbakır

HABER MERKEZİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’nden bir heyet, HDP Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti.

HDP Amed İl Örgütü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden bir heyetin, HDP Diyarbakır il eş başkanlarıyla görüştüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Amerikan Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Stephen B. Banks, ABD Adana Konsolosu Daniel B. Dolan ve siyasi işler Birim Şefi ve Çalışma Ataşesi Deanie Holder İl Örgütümüzü ziyaret ederek İl Eş Başkanlarımızla görüştü. Nazik Ziyaretlerinden Ötürü Kendilerine Teşekkür ediyoruz.”

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