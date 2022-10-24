Urfa'da okullar bölgesinde silahlı kavga: 2 ölü, 14 yaralı

HABER MERKEZİ

Yenişehir Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'ndeki okulların bulunduğu bölgede karşılaşan husumetli ailelerin arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti, 14 kişi tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede ve hastane çevresinde yoğun önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bu arada Urfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Germen Mahallesi'nden husumetli iki aile arasında, çocukların tartışması sonucu başlayan kavgaya ailelerinde dahil olması neticesinde, olay esnasından yaralanan S.Y. ve Ö.F.Ç. adlı vatandaşlarımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştirler. Olayda 14 vatandaşımız da yaralanmış olup yaralıların tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili faillerden tamamı yakalanmış olup, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ateşli silah ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olay yerinde tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır."