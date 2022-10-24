Urfa'da okullar bölgesinde silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

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Yenişehir Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'ndeki okulların bulunduğu bölgede karşılaşan husumetli ailelerin arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede ve hastane çevresinde yoğun önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: AA)