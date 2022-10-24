TSK’dan Kamışlo’da SİHA saldırısı

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Rojava’nın Kamışlo kentinin merkezini bir noktayı bombaladığı ve bombardıman sonucu yaşamını yitirenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

K24’ün Kamışlo’daki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, TSK, Kamışlo kent merkezinde Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ait bir polis kontrol noktasını silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldı.

Saldırıda sivillerin yaşamını yitirip, yaralandığı belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

SOHR verilerine göre, 2022'nin başından bu yana Türk insansız hava araçları DSG kontrolündeki bölgeleri 62 kez bombalayarak 170'den fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.