Erdoğan’dan TTB açıklaması: Talimat verdim

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlamasına ilişkin konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkemizin bir daha böyle felaketlerle maruz kalmaması için Aralık 2021'de mesleki eğitim merkezlerinin yetişmiş insan gücünü daha da sağlamaya yönelik bir değişikliğe gitmiştik. Hedefimiz 12 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerinde gelişmesini sağlamaktı. Şu an da eğitim sayısı 910 bine yükselmiş durumdadır. Ayrıca mesleki ve teknik liseli gençlerimiz için cazip hale getirecek ilave düzenlemelerin hazırlığı içindeyiz. Bartın'daki benzeri kazaları azaltmak için bölgeye madencilik lisesi açma projesi bulunuyor. Ortaya çıkacak sonuçlara göre gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Amasra'daki kazanın ardından ülkedeki madenler baştan sona denetlenmektedir.”

“DİYARBAKIR’DAKİ MİTİNG HEYECANA VESİLE OLDU”

Erdoğan, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği mitinge değinerek, “Diyarbakır'da da yeni 70 bin kişinin katıldığı toplu açılış ve miting heyecana vesile olmuştu. Orada da yine havalimanından toplu açılışın yapılacağı meydanda bir başka heyecan ve coşku vardı” ifadelerini kullandı.

“BU KİŞİ VE KURUMLA İLGİLİ ADIMLAR ATILACAKTIR”

Öte yandan Türk Tabipler Birliği (TTB) ve TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı eleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TSK'nın yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan TTB Başkanı ile alakalı yargı harekete geçmiştir. Bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek. Gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin de değişmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak alçakça müftan eden böyle bir şahsın adı, Türk'le başlayan bir kurumun başında olması milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına ve mahkemenin vereceği karara göre bu kişi ve kurumla ilgili adımlar atılacaktır.”

“Erdoğan, “Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta, meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının tarafsız heyetlerce soruşturulması gerektiğini ifade eden Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Şebnem Korur Fincancı ise "Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine" açıklamasını yapmıştı.