Reisi’den Reşid’e tebrik mesajı

HABER MERKEZİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid’e cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü tebrik mesajı gönderdi.

Irak cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Latif Reşid'i tebrik eden Reisi mesajında, "Aramızdaki işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

İran ve Irak halkları arasındaki kardeşçe ilişkilere vurgu yapan Reisi, “İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ta halkın oylarına dayalı siyasi süreci her zaman desteklemiş ve tüm çabaları iki ülke arasındaki dostluk ilkeleri uğruna olmuştur” ifadelerini kullandı.

Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni hükümete Irak'ta refah ve kalkınmanın sağlanmasında başarılar diliyorum. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini temenni ediyorum. İran İslam Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasındaki kardeşçe ilişkiler, sadece coğrafi sınırlar ve iki hükümet arasındaki ilişkilerle değil, aynı zamanda tarihe dayanan bir medeniyet ve kültürel derinlikle de bağlantılıdır.”