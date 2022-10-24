NATO ve ABD ordusu: Ukrayna ‘kirli bomba’ inşa etmiyor

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Rusya ve ABD savunma bakanları arasındaki telefon trafiği ve ABD, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının ortak açıklamasından sonra Rusya’nın Ukrayna ordusunun "kirli bomba" hazırlığına ilişkin iddialarına bir yanıt da ABD ordusundan geldi.

Bir grup gazeteci ile bilgilendirme toplantısı yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir askeri yetkili, "Ukrayna herhangi bir şekilde kirli bir bomba inşa etmiyor ve böyle bir bombayı kullanacağı iddiaları kesinlikle doğru değil" açıklamasını yaptı.

Rusya’nın bu iddiayı saldırılarına bahane üretmek için kullandığını belirten yetkili, diğer taraftan Moskova’nın mevcut nükleer konuşlanmasını değiştirdiğine dair de herhangi bir emare görmediklerini ifade etti.

Bir muhabirin, "Rusya’nın elinde taktik nükleer mühimmat dışında 'kirli bomba' olarak nitelendirilebilecek bir mühimmat var mı? Rusya’nın bu tür bir bombayı yanıltma operasyonunun bir parçası olarak kullanmasından endişeli misiniz?" sorusuna, yetkili, Rusya’nın elindeki konvansiyonel olmayan silahlarla ilgili yorum yapmayacağını, ancak Rus ordusunun herhangi bir nükleer veya konvansiyonel olmayan bir silah kullanacağına dair bir emare de görmediği yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon trafiğine ilişkin değerlendirmede de bulunan yetkili, cuma günkü aramanın ABD tarafından yapıldığı, ikinci görüşmenin Rusya tarafından talep edildiği bilgisini verdi.

“NATO MÜTTEFİKLERİ BU İDDİAYI REDDEDİYOR”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kirli bomba kullanmaya hazırlandığına dair Rusya'nın yönelttiği iddiayı ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile konuştuğunu belirtti.

"NATO müttefikleri bu iddiayı reddetmektedir" ifadesini kullanan Stoltenberg, Rusya'nın bu iddiayı gerginliği tırmandırmak için bahane olarak kullanmaması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

KİRLİ BOMBA İDDİASI

Şoygu, dün Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma hazırlığında olduğunu söylemişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Twitter hesabından "Ukrayna ordusu, her gün topraklarımızı Rus kirinden kurtarıyor. Kirli bomba fikri bize iğrenç geliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun izleme misyonlarını Ukrayna'ya davet ediyoruz. Dünya, Rusya'nın nükleer şantajına cevap vermeli. Budapeşte Memorandumu'nun 4. paragrafına uyulmasını talep ediyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya’nın ilettiği bilgilere inanılmaması, kirli bomba kullanılmasına yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmıyor. Böyle bir tehdit var ve bu bilgi savunma bakanının muhataplarına iletildi. İnanıp inanmamak onlara kalmış" ifadelerini kullanmıştı.

Kirli bomba, konvansiyonel mühimmatın harp başlığına, kimyasal, biyolojik veya radyoaktif maddeler eklenerek hazırlanan ve uluslararası hukukta kullanımı yasak olan bir silah olarak biliniyor.