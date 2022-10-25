Politika

Bağdat’ta bazı yollar kapatıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Ekim Protestocularının gösteri düzenlemesi ihtimaline karşı bazı köprü ve ana yollar trafiğe kapatıldı.
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Irak Bağdat ekim gösterileri

BAĞDAT (K24)

K24 muhabiri, Ekim Protestocularının bugün gösteri düzenlemesinin beklendiğini, buna karşılık güvenlik güçlerinin Cumhuriyet Köprüsü’nü kapatarak, Tahrir Meydanı bağlantısını kestiğini bildirdi.

Muhabirimiz, şehir içindeki bazı ana yolların da kapatıldığını, güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını aktardı.

Bağdat’ta bugün; siyasi durum, güvenlik ve hizmet yoksunluğu nedeniyle gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

2019 Ekim ayı protestolarının yıldönümü nedeniyle bu ay Bağdat’ta gösteriler düzenlenmişti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle gösteriler bir günle sınırlı kalmıştı.

2019’da Bağdat başta olmak üzere Irak’ın birkaç kentinde hükümet karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti. Çok sayıda kişinin öldüğü gösterilerde yüzlerce kişi yaralanmıştı, birçok gösterici tutuklanmıştı.

Hizmet yetersizliği ile yolsuzluk, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle başlayan gösterilerde hükümetin istifası istenmişti. Oluşan baskı sonucu hükümet istifa etmiş, erken seçime gidilmişti.

Olayların yıldönümünde düzenlenen gösteriler nedeniyle göstericiler “Ekim Protestocuları” olarak adlandırılıyor.

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