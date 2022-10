Kral Charles annesinden miras kalan atları satışa çıkardı

HABER MERKEZİ

70 yıl 214 günle ülkede tahtta en uzun süre kalan isim Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül’de hayatını kaybetti. Yerine Kral 3. Charles geçti.

Tattersalls Müzayede Evi, yarış izlemeyi çok seven ve atlara olan tutkusuyla tanınan kraliçenin 14 atının bugün açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu. İnternet üzerinden takip edilebilecek açık artırma azami üç günde tamamlanacak.

Satışa sunulan atlar arasında 100’den fazla yarış kazanan ‘Just Fine’ ve ‘Love Affairs’ de bulunuyor.

Müzayede evinin sözcüsü Jimmy George, “Bu sıra dışı bir durum değil. Çoğu at sahibi her yıl at satıyorlar. Kraliçenin çok fazla atı vardı hepsini tutmak mümkün değil” dedi.

George, atların satışının kraliyet ailesinin atlarla olan bağının koptuğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Majesteleri diğer at sahiplerinin yaptığını yapıyor” ifadelerini kullandı.

Babası Kral 6. George’dan kalan atlarıyla ömrü boyunca yakından ilgilenen Kraliçe 2. Elizabeth’in bu yıl 37 atı yarışlara katıldı. Sandringham’da bir yarış atı yetiştirme merkezi var.