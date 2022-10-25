Politika

Başbakan: Kürdistan Bölgesi’ne yardım konusunda BM’nin onurlu bir tarihi var

Başbakan Mesrur Barzani, BM Günü dolaysıyla yayımladığı mesajda BM’nin Kürt milletine ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne yönelik yardımlarına vurgu yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani BM kuruluş yıldönümü mesaj

ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani 24 Ekim Birleşmiş Miletler (BM) Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan, BM’nin Kürtlere yönelik yardımlarını hatırlatarak şöyle devam etti:

“1991’de milyonlarca Kürdistan Bölgesi vatandaşı evlerini terk ederek dağlara çıkmak zorunda kaldığında BM 77 yıllık tarihinin en büyük insani yardımında bulundu. Yine 1992’de Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurulunca BM hükümet kurumlarının yanı sıra, okullar, hastaneler için gerekli araç gereçler ve gıda yardımında bulunmuştu.”

Başbakan, BM’nin uluslararası alanda güvenlik ve istikrarın korunmasındaki çabalarına da vurgu yaptı.

“Bugün Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin BM Irak Misyonu’nun (UNAMI) yardımına her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır” diyen Başbakan, siyasi, insani ve teknik yardımların yanı sıra, BM’nin Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü ve Irak’tan gelen sığınmacılar ile Suriye’den mültecilere yardım konusunda rol oynamasını istedi.

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