Politika

Konser alanına hava saldırısı: En az 50 ölü, 100 yaralı

Myanmar’ın Kaçin eyaletinde Kaçin Bağımsızlık Ordusu’nun (KIA) kuruluşunun 62’nci yıldönümü nedeniyle konsere ordu tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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dünya Myanmar saldırı ölü yaralı Konser

HABER MERKEZİ

Kansi bölgesinde ayrılıkçı Kaçin Bağımsızlık Ordusu’nun (KIA) kuruluşunun 62’nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserin hedef alındığı saldırıda, orduya ait 2 savaş uçağı tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

KIA Sözcüsü Albay Naw Bu yaptığı açıklamada, saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bölge halkının herhangi bir şekilde uyarılmadığını aktaran görgü tanıkları, yerel saatle 20.30 sularında üç büyük patlama meydana geldiğini ifade etti. Görgü tanıkları ayrıca, ordunun yaralıları Hpakant kasabasındaki hastaneye taşımaya çalışan sağlık görevlilerini engellediğini iddia etti.

Myanmar'daki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, hava saldırısından "derin endişe ve üzüntü duyulduğu" belirtilerek, güvenlik güçlerinin silahsız sivillere karşı aşırı ve orantısız güç kullanmasının kabul edilemez olduğu ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Hana Young yaptığı açıklamada, “Ordu, muhaliflere karşı artan saldırılarında sivil yaşamlara karşı acımasız bir kayıtsızlık gösterdi. Ordunun bu saldırı alanında önemli bir sivil varlığından haberdar olmadığına inanmak zor. Ordu, bu hava saldırılarından etkilenenlere ve ihtiyacı olan diğer sivillere derhal sağlık ve insani yardıma erişim izni vermelidir” dedi.

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